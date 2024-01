DAX: Bären liefern ab

Der Deutsche Aktienindex DAX hat nach dem Kursrutsch vom Dienstag zur Wochenmitte wie erwartet seine Verluste weiter ausgebaut und intraday eine wichtige Verkaufsmarke unterschritten. Der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen hat EZB-Chefin Christine Lagarde in Davos eine Absage erteilt.

Dies und schwache Vorgaben aus China haben den deutschen Leitindex zum Mittwochshandel mit einer erneuten Kurslücke einknicken lassen, derzeit steuert der Index nun auf sein nächstes Ziel bei 16.290 Punkten zu, könnte darunter aber noch auf 16.000 Punkte durchgereicht werden.

Auf der Oberseite sollten sich Investoren dagegen vorsichtiger bewegen, erst über dem EMA 50 dürfte sich das Chartbild etwas aufhellen und Zugewinne an 16.780 Punkte ermöglichen. Ein Befreiungsschlag wird für den DAX aber erst oberhalb von 17.000 Punkten erwartet.

Unterdessen präsentiert sich die US-Wirtschaft weiter robust, dies implizieren die soliden Einzelhandelsumsätze aus Dezember und machen sehr baldige Zinssenkungen ebenso unwahrscheinlich.

Weiterer Wirtschaftsdaten stehen heute noch ab 15:15 Uhr mit Zahlen zur Kapazitätsauslastung und der Industrieproduktion aus Dezember der US-Amerikaner an, um 16:00 Uhr werden Lagerbestände per November und der NAHB-Hausmarktindex per Januar präsentiert.

Ab 16:15 Uhr hält Christine Lagarde eine Rede ab, um 20:00 Uhr richtet sich der Blick noch einmal in Richtung USA, zu dieser Zeit wird das Beige Book der FED vorgestellt. Letzte planmäßige Nachricht steht um 22:30 Uhr mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen an.