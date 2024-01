Gegenwind aus vielen Bereichen

Die Kursschwäche vom Vortrag setzt sich zur Wochenmitte fort, mit den meisten globalen Börsen unter Druck. Neben den etwas heißer als erwarteten Verbraucherpreisen in Großbritannien, lagen die letzte Nacht gemeldeten Wirtschaftsdaten aus China teils leicht unter den Zielen. Gleichzeitig versuchen die FED und EZB die Hoffnungen auf verfrühte und starke Zinssenkungen abzukühlen. Gestern konzentrierte sich über 85% des gehandelten Volumens an der New Yorker Aktienbörse auf sinkende Werte. Der Russell 2000 und S&P 500 Equal-Weighted-Index standen zudem stärker unter Druck als der S&P 500. Fazit: Die großen Indizes wurden durch NVIDIA, AMD und einige andere Big Tech-Aktien hochgehalten. Der breite Markt war somit schwächer als der Eindruck auf den ersten Blick erweckt.



