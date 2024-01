DAX: Eine Kurslücke weniger

Der Deutsche Aktienindex DAX hat nach dem gestrigen Rückfall, aber einer knappen Behauptung der unteren Abwärtstrendbegrenzung heute Mut gefasst und die zum Mittwoch gerissene Kurslücke vollständig geschlossen. Auch gelang es zeitweise in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts vorzudringen und dadurch seine Gewinne auf plus 0,6 Prozent intraday auszubauen.

Der Bereich zwischen 16.448 und 16.780 Punkten ist ohnehin als neutrale Schiebezone für das heimische Leitbarometer zu interpretieren, weitere Anstiegschancen an 16.780 Punkte und somit einen wichtigen Horizontalwiderstand dürften aber erst oberhalb des EMA 50 bei aktuell 16.581 Punkten entstehen.

Weiterhin bleibt das Barometer korrekturgefährdet, sobald der seit den Rekordständen etablierte Abwärtstrend zur Unterseite durch einen Bruch von mindestens 16.370 Punkten gebrochen wird. Dann wären rasche Rücksetzer auf 16.290 und darunter glatt 16.000 Punkte mit einem kurzen Zwischenstopp am EMA 200 zu erwarten.

Frischen Daten vom Philadelphia-FED-Index per Januar hat sich die Konjunktur in diesem Wirtschaftsraum stärker eingetrübt als erwartet worden war, aktuell notiert das Barometer bei minus 10,60 Punkten, nach erwarteten minus 6,60 Zählern. Insgesamt ist das aber immer noch ein besserer Wert als einen Monat zuvor, wo der Wert noch bei minus 12,8 Zählern lag. Weitere Wirtschaftsdaten stehen dagegen noch ab 16:30 Uhr mit dem wöchentlich erscheinenden DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht sowie den aktuellen US-Rohöllagerbeständen um 17:00 Uhr an.