DAX: Rekordstände im Visier

Nach dem EZB-Zinsentscheid vom Donnerstag hat sich der deutsche Aktienmarkt nach einem vergleichsweise schwachen Start wieder fangen können und an die Verlaufshochs vom Mittwoch und zugleich der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung zugelegt. Es ist sukzessiver Druckaufbau seitens der Käufer zu verzeichnen, was ein Ausbruchsszenario in den kommenden Stunden klar begünstigt.

Um das anvisierte Ziel nach erfolgreicher Auflösung der bullischen Flagge bei 17.200 Punkten erreichen zu können, sollte ein Tagesschlusskurs mindestens über dem bisherigen Rekordhoch von 17.000 Punkten gelingen. Mittelfristig könnte das Barometer im weiteren Verlauf an 17.500 Punkte zulegen.

Ein Verbleib in der bullischen Flagge/Abwärtstrend wäre dagegen als neutral zu bewerten, größere Verluste würden sich unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei 16.711 Punkten andeuten und könnten das Barometer in den Bereich zwischen 16.400 und 16.528 Punkten talwärts drücken.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) per Januar und Zahlen zum Dienstleistungspreisen (SPPI) per Dezember vorgelegt. Zeitgleich wurde noch das Protokoll der letzten Notenbanksitzung veröffentlicht. Für Impulse auf dem Frankfurter Parkett dürften dagegen Daten zum GfK-Konsumklimaindex per Februar sorgen, dieser steht um 8:00 Uhr auf der Agenda.

Um 10:00 Uhr geht es mit der europaweiten Geldmenge M3 per Dezember weiter, zeitgleich werden frische Daten zu den Krediten an private Haushalte aus Dezember vorgelegt. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Konsumausgaben und persönlichen Einkommen sowie der PCE-Kernrate per Dezember dazu. Quartalszahlen werden heute unter anderem Sartorius, Caterpillar, Volvo und Colgate-Palmolive vorlegen.