DAX: Chance auf neue Rekorde hoch

Angesichts der schwelenden Immobilienkrise in China und negativer Vorzeichen aus Asien hat auch der deutsche Leitindex DAX einen kleinen Dämpfer zu Beginn der neuen Handelswoche erlitten, wobei sich die Verluste mit zur Stunde minus 0,55 Prozent in Grenzen halten. Das heimische Leitbarometer besitzt immer noch die Chance, in dieser Woche frische Rekorde aufzustellen, sofern positive Nachrichten seitens der Bilanzsaison aus den USA auftauchen.

Rund 100 Unternehmen aus dem S&P-500 werden in dieser Woche ihre Bücher öffnen, darunter auch Flaggschiffe wie Apple, Boeing, Microsoft und General Motors, die sicherlich für Kursbewegungen sorgen dürften.

Solange der DAX oberhalb von 16.880 Punkten verbleibt, könnte oberhalb von 17.003 Punkten neuerlicher Schwung beim DAX aufkommen und das Barometer an 17.200 Punkte vorantreiben.

Notierungen unterhalb von 16.850 Zählern würden dagegen für einen unmittelbaren Test der Horizontalunterstützung von 16.780 Punkten sprechen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich ein absolutes Wiedereintauchen in den vorausgegangenen Abwärtstrend forcieren.

Wegen dem stark ausgedünnten Wirtschaftsdatenkalender sind heute nur noch wenige Impulse zu erwarten, um 15:00 Uhr wird China den Index der Frühindikatoren per Dezember vorstellen, um 16:30 Uhr folgt der Dallas-Fed-Geschäftsindex per Januar der US-Amerikaner.