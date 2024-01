ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ericsson auf 'Sell' - Ziel runter auf 51 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ericsson von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 51 schwedischen Kronen gesenkt. Am Markt werde gegenwärtig wohl eine zyklische Erholung in Nordamerika eingepreist ungeachtet der seiner Meinung nach langfristig strukturellen Bedenken bezüglich des Teil-Mobilfunknetzes OpenRAN, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den jüngsten Geschäftszahlen des Netzwerkausrüsters. Der Ausblick auf 2024 sei durchwachsen, die Bewertung zudem hoch./ajx

