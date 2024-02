Widerstand: 17.003 17.050 Unterstützung: 16.890 16.800

Rückblick:

Der deutsche Leitindex konnte in der abgelaufenen Handelswoche trotz mächtig Rückenwind von der Wall Street die wichtige 17.000er Marke nicht nachhaltig überwinden.

Zum Auftakt in die neue Handelswoche konnten dann am Vormittag weder Bullen noch Bären entscheidende Akzente setzen - der Index pendelt um die 16.900 Punkte-Marke.

Ausblick:

So lange der der Bereich um 16.880/90 Punkte nicht nachhaltig unterboten wird stehen die Chancen nicht schlecht für eine erneute Attacke auf die 17.000er Marke - oberhalb dieser Zone bleiben kurzfristig vorerst die Bullen im Vorteil. Prozyklisch bullische Impulse entstehen allerdings erst bei einem Ausbruch über diese Hürde.

Auf der Unterseite ist der Index aus technischer Sicht im Bereich um 16.890 und 18.800 Punkte recht gut abgesichert, größere Abgaben wären erst bei Rücksetzern unter diese Marken wahrscheinlich.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VM41H5 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 05.02.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.213 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VU6Y03 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 05.02.2024), die K.o.-Schwelle bei 18.575 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.