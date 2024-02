Widerstand: 16.985 17.004 Unterstützung: 16.890 16.800

Rückblick:

Der deutsche Leitindex kam am gestrigen Nachmittag unter Druck, konnte sich allerdings gegen Handelsende wieder recht deutlich erholen. Diese Erholung setzte sich zur Eröffnung heute zunächst weiter fort. Der Index startete am Morgen mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und kletterte in den Bereich um 16.980 Punkte.

Das war es dann aber auch schon auf der Oberseite - kurz nach der bullischen Eröffnung am Morgen übernahmen die Bären und schickten den Index in den ersten beiden Handelsstunden ausgehend vom Tageshoch zwischenzeitlich gut 100 Punkte gen Süden ausgehend vom Tageshoch.

Ausblick:

Ein Blick auf den unten stehenden Vier-Stundenchart zeigt eine Seitwärtskonsolidierung im Bereich 16.800 bis 17.000 Punkte. Innerhalb dieser Spanne ist der Index kurzfristig als neutral einzustufen.

Erst ein Ausbruch per Stundenschlusskurs aus der genannten Spanne erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine neue größere Trendbewegung. Bis dahin bleibt der Markt richtungslos.

Quelle: Tradingview

