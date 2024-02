DAX: Startschuss am Dienstag?

Der Deutsche Aktienindex DAX hält sich fortwährend unterhalb der markanten Hürde von rund 17.000 Punkten auf und traut sich diese Hürde nicht zu nehmen. Doch dies ist Grundvoraussetzung, damit ein weiterer Anstieg an die unlängst ausgerufene Zielzone von 17.200 Punkte gelingen kann. Anderenfalls könnte dem Barometer in den nächsten Tagen ein deutlicher Dämpfer drohen.

Zeitgleich müsste auch die Annahme einer bullischen Flagge resultierend aus dem letzten Abwärtstrend zurückgezogen werden, in der Folge könnte der DAX-Index unterhalb von 16.780 Punkten auf 16.528 und darunter 16.290 Punkte durchgereicht werden.

Auf der Oberseite bedarf es dagegen Schlusskurse oberhalb von 16.049 Zählern, damit Aufwärtspotenzial um weitere 150 Zähler auf 16.200 Punkte freigesetzt werden kann. Hierdurch würden auch mittelfristige Anstiegschancen an 17.500 Punkte deutlich zunehmen.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Montag mit Zahlen zur Geldmenge M2 und der Kreditvergabe aus Januar vorgelegt. Um 11:00 Uhr wird die EU-Kommission ihre Konjunkturprognose für die EWU abgeben, bevor es am späten Abend mit dem US-Haushaltssaldo aus dem abgelaufenen Monat weitergeht. Erst am Dienstag dürfte mit Vorlage der US-Inflationsdaten wieder Schwung in die Märkte zurückkehren.