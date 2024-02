Widerstand: 16.900 16.960 Unterstützung: 16.820 16.800

Rückblick:

Nach den über den Erwartungen vermeldeten Inflationsdaten aus den USA kam am gestrigen Nachmittag zwischenzeitlich ordentlich Abwärtsdruck auf. Die US-Indizes konnten sich in der zweiten Handelshälfte jedoch wieder ein wenig stabilisieren.

Diese Stabilisierung der US-Futures setzt sich am Vormittag weiter fort - der deutsche Leitindex kann sich nach einer schwachen Eröffnung entsprechend stabilisieren und klettert in den oberen 16.800er-Bereich, ohne dabei allerdings Dynamik aufzunehmen.

Ausblick:

Der Bereich um 16.900 Punkte fungierte in der abgelaufenen Handelswoche als Unterstützung und markiert nun die kurzfristig relevante Widerstandszone nach oben. Unterhalb dieser Zone ist die heutige Stabilisierungsbewegung lediglich als Erholung im übergeordneten Abwärtsimpuls zu interpretieren.

Erst ein nachhaltiger Anstieg über 16.900 und vor allem 16.960 Punkten bringt den Käufern wieder einen Vorteil. Bis dahin dominieren tendenziell vorerst die Risiken eines weiteren Abverkaufs.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ57AA von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 14.02.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.195 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DJ7MDS von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 14.02.2024), die K.o.-Schwelle bei 18.579 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.