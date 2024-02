Trading-Chance Deutsche Telekom: Jetzt wäre wieder Luft nach oben

Werbung

An der oberen Begrenzung ihres im August etablierten Aufwärtstrendkanals hatten wir am 11. Dezember einen Short-Trade auf die Deutsche Telekom vorgestellt, der sich bewährt hat. Jetzt aber ist die Aktie am unteren Ende des Trendkanals angelangt … eine gute Gelegenheit, um über einen Wechsel auf die Long-Seite nachzudenken.

Im Zuge der Herbst-Rallye lief die Aktie der Deutschen Telekom mit dem DAX mit, aber vorher und auch jetzt läuft sie auffällig entgegengesetzt. Steigt der DAX, so wie momentan, geht sie in die Knie. Als der deutsche Leitindex indes zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar konsolidierte, lief die T-Aktie hervorragend. Das macht klar, dass viele Investoren die Aktie als eine Art „sicheren Hafen“ ansehen, der dann interessant wird, wenn der Gesamtmarkt wackelt und/oder kippt. Alleine das würden den Wechsel auf die Long-Seite bei dieser Aktie derzeit interessant machen, denn:

Analysten-Kursziel sehr weit über dem aktuellen Kurs

Der DAX läuft momentan nicht nur entgegen äußerst trüben Rahmenbedingungen von einem Allzeithoch zum nächsten, sondern ist auch chart- und markttechnisch heißgelaufen. Und während der Index am oberen Ende eines langfristigen, 2009 etablierten Aufwärtstrendkanals angekommen ist, testet die Telekom-Aktie gerade die untere Begrenzung ihres mittelfristigen Trendkanals.

Und dort wäre sie auch ohne diesen Gegensatz zum Gesamtmarkt interessant, denn selbst wenn der Gewinn, so wie derzeit von den meisten Analysten erwartet, 2024 nach einem starken Jahr 2023 wieder auf den 2022er-Level zurückfallen sollte, wäre die Deutsche Telekom-Aktie vom Kurs/Gewinn-Verhältnis her günstig bewertet und die Dividendenrendite zugleich hoch. Diese Attraktivität schlägt sich auch im durchschnittlichen Kursziel der Analysten nieder, das derzeit mit 27,70 Euro sehr weit über dem aktuellen Kurs liegt.

Die T-Aktie wäre chart- und markttechnisch derzeit „auskorrigiert“

Dieses Konsens-Kursziel der Experten zu erreichen, wirkt derzeit zwar äußerst ambitioniert. Aber Spielraum nach oben hätte die Telekom-Aktie allemal, wie der folgende Chart zeigt. Die seit Ende Januar laufende Konsolidierung hat sie jetzt an die untere Begrenzung ihres mittelfristigen Aufwärtstrendkanals geführt, wobei die Markttechnik, hier im Chart der Stochastik-Oszillator, die überverkaufte Zone erreicht hat. Hinzu kommt:

Sollte der aktuell heiß gelaufene DAX eine Korrektur starten, was nach Absolvieren der heutigen Abrechnung an der Terminbörse ab der kommenden Woche zunehmend wahrscheinlicher würde, würde das mit Blick auf das antizyklische Kursverhalten der Telekom-Aktie eine gute und zusätzliche Basis für einen Aufwärtsschwenk der Aktie bieten. Eine interessante Basis für einen Long-Trade!

Long an der Aufwärtstrendlinie

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Mit einem Basispreis und Knockout-Level von 16,873 Euro kommt das Zertifikat aktuell auf einen Hebel von 4,1. Den Stop Loss würden wir bei 20,60 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 3,70 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Deutsche Telekom lautet UH9TV9.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 23,13 Euro, 23,40 Euro, 23,75 Euro, 24,10 Euro

Unterstützungen: 21,85 Euro, 21,34 Euro, 20,98 Euro, 20,79 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Deutsche Telekom-Aktie

Basiswert Deutsche Telekom WKN UH9TV9 ISIN DE000UH9TV92 Basispreis 16,873 Euro K.O.-Schwelle 16,873 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 4,1 Stop Loss Zertifikat 3,70 Euro

