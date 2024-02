Widerstand: 17.188 17.200 Unterstützung: 17.050 16.800

Rückblick:

Nach dem neuen Allzeithoch am Freitagvormittag um 17.185 Punkte setzte der Index im weiteren Handelsverlauf wie avisiert zurück und brachte den "Re-Test des Bereichs um 17.080 Punkte". Zum Handelsschluss konnte sich der Index dann noch einmal zurück über 17.100 Punkte erholen.

Heute Vormittag startet der Index dann mit einer kleineren Abwärtskurslücke in den Handel und fällt anschließend in den Bereich um 17.050 Punkte zurück. Es kommt allerdings bislang keinerlei Dynamik auf.

Ausblick:

Ein Blick auf den unten stehenden Stundenchart des deutschen Leitindex zeigt eine solide Horizontalunterstützung im Bereich des vorherigen Allzeithochs um 17.050 Punkte. Diese Unterstützungszone können die Bullen bislang erfolgreich verteidigen.

Das ist auch zwingend notwendig aus Käufersicht - fällt die angesprochene Unterstützung um 17.050 Punkte nachhaltig droht eine größere Verkaufswelle zurück Richtung 16.800 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

Oberhalb von 17.050 Punkten behalten vorerst (noch) die Käufer das bessere Blatt was eine Rallyfortsetzung anbelangt. In den USA ist heute Börsenfeiertag (Presidents Day), von daher ist am Nachmittag eher mit einem ruhigen Handelsverlauf zu rechnen.

Quelle: Tradingview

