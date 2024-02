Widerstand: 17.188 17.200 Unterstützung: 17.020 16.999

Rückblick:

Nach einem komplett impulslosen Wochenauftakt gestern startete der Index heute Morgen zunächst mit einer kleinen Abwärtskurslücke in den Handel. Im Anschluss fiel das deutsche Börsenbarometer zeitweise deutlich unter die Unterstützung im Bereich um 17.050 Punkte, es gab allerdings keinerlei Follow-Through auf der Unterseite.

Ausblick:

Die Entscheidung über den weiteren Kursverlauf wird somit - wie so oft - den Amerikanern überlassen, die heute wieder an Markt zurückkehren, nachdem der Handel an der Wall Street gestern wegen eines Feiertags pausierte.

Entsprechend bleiben die Bullen vorerst weiter im Spiel, was eine Trendfortsetzung auf der Oberseite anbelangt, erst ein nachhaltiger Bruch der Unterstützungszone um 17.050 Punkte bringt die Bären wieder in Vorteil.

Quelle: Tradingview

