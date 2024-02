Dax behält Allzeithoch im Visier - Zykliker gefragt

Im Vorfeld der am Abend anstehenden Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings (20 Uhr) und den Nvidia-Quartalszahlen in der US-Nachbörse nach 22 Uhr trauten sich die Käufer im deutschen Leitindex am Mittwoch wieder ein wenig aus der Deckung: Nach einem zunächst schwächeren Handelsauftakt ging es im Handelsverlauf wieder zurück über die 17.100 Punkte Marke. Am Ende des Tages stand ein Plus von 50 Punkten auf17.118 Punkte zu Buche.

Nvidia im Fokus

Nvidia berichtet kurz nach US-Börsenschluss über die jüngste Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen gilt als Gradmesser für die in vielen Tech-Werten steckende Fantasie rund ums Thema Künstliche Intelligenz (KI). Laut den Experten von Index Radar geht es bei den Zahlen um mehr als nur die Bilanz des Unternehmens. "Vielmehr steht ein Realitätscheck der KI-Euphorie an: Nur wenn Nvidia optimistisch in die Zukunft blickt, bleibt der wichtigste Kurstreiber im Tech-Segment in Schwung. Erfüllt der Konzern nur die Erwartungen, dürfte die Stimmung bereits drehen."

Vor den Nvidia-Zahlen zieht am Abend die Geldpolitik noch die Aufmerksamkeit auf sich - mit dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Die Details daraus könnten wichtig werden, um die Wahrscheinlichkeit und den Zeitpunkt von Zinssenkungen besser einschätzen zu können. Konjunkturdaten waren zuletzt nicht förderlich für die Annahme, dass dies rasch passieren wird.

Zykliker gefragt

Am deutschen Markt waren zyklische Werte gefragt - also Aktien mit höherer Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung. Im Dax zeigte sich dies an den Kurszuwächsen von bis zu 2,4 Prozent für Papiere aus dem Automobilbau wie Mercedes-Benz, BMW , Porsche und Volkswagen.

Im Dax stand ferner Fresenius mit Jahreszahlen im Fokus. Nach kräftigen Kursgewinne im frühen Handel gaben die Aktien diese großteils ab und schlossen nur noch 0,6 Prozent höher. Analysten bemängelten vorsichtige Prognosen des Gesundheitskonzerns für 2024.

Ein schwächer als von Experten gedacht ausgefallener Geschäftsausblick von Repligen zog die Vorzüge von Sartorius mit nach unten. Die Papiere des deutschen Pharma- und Laborzulieferers verloren 0,9 Prozent.

SMA Solar unter Druck

Die Aktien von SMA Solar litten mit minus 6,9 Prozent unter negativen Vorgaben aus den USA. Ein enttäuschender Ausblick des US-Wettbewerbers Solaredge, dessen Papiere im New Yorker Handel einbrachen, lastete auf dem Kurs des Herstellers von Wechselrichtern.

Kaufempfehlung beflügelt Bifinger

Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Kepler Cheuvreux beflügelte die Aktien des Industriedienstleisters Bilfinger. Sie gewannen an der Spitze des Nebenwerteindex SDax 4,2 Prozent. (mit Material von dpa-AFX)