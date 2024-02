Die Ruhe nach dem Sturm

Widerstand: 17.410 17.30 Unterstützung: 17.180 17.118

Rückblick:

Nachdem der Index gestern quasi außer Rand und Band war und riesige Bewegungsschwünge auf das Parkett legte, ist heute Vormittag schon wieder eine beschauliche Ruhe eingekehrt: Weder Bullen noch Bären können am Morgen entscheidende Akzente setzen. Oder ist es einfach eine gewisse Schockstarre bei einigen Marktteilnehmern nach dem gestrigen Handelstag?

Ausblick:

Der Index befindet sich weiterhin in einem extrem überkauften Umfeld - wir sehen die zweite Tageskerze in Folge außerhalb der Bollinger-Bänder im Tageschart - ein eher seltenes Schauspiel. Weiteres Aufwärtspotenzial ist somit erst einmal - zumindest kurzfristig - nicht vorhanden.

Ob die überkaufte Lage durch eine Seitwärtskonsolidierung oder eine größere Abwärtsbewegung abgebaut wird, bleibt abzuwarten. Beides sind denkbare Szenarien. Allen Lesern ein schönes Wochenende!

Quelle: Tradingview

