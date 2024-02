Euro Bund-Future: Kein Durchkommen

Obwohl seit den Verlaufstiefs aus Oktober 2023 gewisse Stabilisierungstendenzen beim Euro Bund-Future (BuFu) zu erkennen sind und das Barometer zeitweise auf 138,84 Euro bis Ende Dezember zulegen konnte, zeigt sich die aktuell laufende Konsolidierung hartnäckig, dafür aber konsistent. Weitere Verluste sind nach der Rallyeabsage von Montag zu erwarten, bis das Barometer einen ausreichend tragfähigen Boden findet und in eine zweite Rallyestufe ausgehend von der ersten zwischen Oktober und Dezember eintritt.

Abwärtstrendfortsetzung

Die Attraktivität der Aktienmärkte drückt weiter auf die Notierungen des BuFu, sollten sich die Abschläge durch Tagesschlusskurse unterhalb von 132,00 Euro fortsetzen, könnten für den Rentenmarkt Ziele bei 131,29 und schließlich der etwas stärkeren Horizontalunterstützung bei 130,60 Euro ausgerufen werden. Entsprechend würde sich hierauf noch ein kurzzeitiges Short-Investment mit einem entsprechend gehebelten Zertifikat anbieten. Alternativ kann in diesen Bereichen nach einem Boden gesucht werden, der anschließend für ein Long-Investment herhalten könnte. Kaufsignale sind aber erst oberhalb eines Niveaus von 134,17 Euro zu erwarten, in der Hoffnung weiterer Kursgewinne an 135,20 und die Dezemberhochs bei 138,84 Euro.