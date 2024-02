Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt reißt nicht ab. Der Dax steuert am Mittwoch auf den fünften Tag in Folge mit einer Bestmarke zu. Am Vortag hatte die Kauflaune der Anleger ihn am Nachmittag bis auf 17.563 Punkte nach oben getrieben und nun könnte er nochmals einige Punkte draufsatteln.

Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein moderates Plus von 0,1 Prozent auf 17.577 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird indes ein klein wenig niedriger taxiert.

„Der Aktienmarkt treibt die Anleger, die auf eine Korrektur setzen, weiter vor sich her“, sagt der Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Lediglich rund zweieinhalb Prozent trennen den deutschen Leitindex noch von 18.000 Punkten, die der Experte als nächstes Ziel bezeichnet.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legten Mercedes-Benz um knapp ein Prozent zu. Die US-Bank Jefferies rät zum Kauf der Aktien und begründet dies mit einer starken Bilanz und reichlich Liquidität im Autokonzern.

Dagegen büßten die Papiere von Lanxess vorbörslich fast fünf Prozent ein. Der Chemiekonzern muss Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe vornehmen.

Anleger halten sich an der Wall Street zurück

An den rekordhohen US-Börsen haben die Anleger am Dienstag weiterhin vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes bewegten sich nur wenig und hielten sich so dicht unter Rekordniveau. Nachdem am Freitag erneut Höchststände erreicht worden waren, hatten Dow & Co zu Wochenbeginn nahezu stagniert. Das könnte bis Donnerstag so bleiben, denn dann stehen die Inflationsdaten der weltgrößten Volkswirtschaft auf der Agenda. Am Freitag richtet sich der Blick zudem auf den ISM-Indikator aus der Industrie, der wichtige Hinweise auf den konjunkturellen Zustand der US-Wirtschaft gibt.

Zurückhaltung in Asien

Die Investoren an den wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Sie warten weiter auf wichtige Inflationssignale aus den USA, die dort am Donnerstag auf der Agenda stehen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.208 -0,08 Prozent Hang Seng 16.551 -1,42 Prozent CSI 300 3.460 -0,99 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,19 +0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,463 +0,35 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,288 -0,62 Prozent

Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

Verluste musste am Morgen der neuseeländische Dollar hinnehmen. Auch der australische Dollar wurde mit nach unten gezogen, da die beiden Länder wirtschaftlich stark miteinander verflochten sind. Ausgelöst wurden die Kursverluste durch die Zinsentscheidung der neuseeländischen Notenbank, die ihren Leitzins stabil hielt. Vor der Entscheidung hatten Beobachter eine Zinsanhebung nicht ganz ausgeschlossen. Die Zentralbank signalisierte jedoch vorerst stabile Zinsen.

Im Tagesverlauf dürften vor allem Wachstumsdaten aus den USA Interesse wecken. Die stabile US-Wirtschaft, für die viele Fachleute vor nicht allzu langer Zeit eine Rezession vorhergesagt hatten, ist ein entscheidender Grund für die anhaltend straffe Geldpolitik der US-Zentralbank Fed. Zusammen mit der zähen Inflation gibt sie den Ausschlag, warum sich in den Vereinigten Staaten derzeit keine raschen Zinssenkungen abzeichnen.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0827 -0,16 Prozent USD / JPY 150,63 +0,09 Prozent EUR / JPY 163,09 -0,07 Prozent

Ölpreise geben leicht nach

Belastet wurden die Erdölpreise durch Lagerdaten aus den USA. Nach Angaben des Branchenverbands American Petroleum Institute (API) vom Dienstagabend waren die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Die Zahlen gelten als Indikator für die am Nachmittag anstehenden, stark beachteten Vorratsdaten der US-Regierung.

Preisdruck erzeugte auch der aufwertende Dollar. Die US-Währung wirkt über ihren Wechselkurs häufig auf den Rohölmarkt ein, da der Rohstoff in Dollar gehandelt wird. Steigt der Wechselkurs, verteuert sich Erdöl für Interessenten aus anderen Währungsräumen und lastet somit auf deren Nachfrage.

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,30 USD -0,35 USD WTI 78,56 USD -0,30 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 460 (440) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 480 (440) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES HEBT MERCEDES-BENZ AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 100 (75) EUR

- WDH/QUIRIN HEBT DÜRR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 29 (21) EUR

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 455 (410) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR BERKSHIRE HATHAWAY AUF 715000 (655000) USD - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EBAY AUF 48 (44) USD - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EBAY AUF 50 (45) USD - 'MARKET-PERFORM'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 125 (115) CHF - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZURICH AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 529,00 (508,90) CHF

- RBC HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 195 (170) EUR - 'SECTOR PERFORM'

Termine Unternehmen

06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (9.00 h Pk)

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (13.00 h Capital Markets Day)

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (11.00 h Bilanz-Pk)

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Geschäftsbericht

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:30 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen

09:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Jahreszahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

18:00 USA: Apple, Hauptversammlung

22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht

DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

PRT: EDP Renovaveis, Jahreszahlen

USA: HP Inc., Q1-Zahlen

USA: Universal Music Group, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/23 (vorläufig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/24

08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/24

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/24 (endgültig)

11:00 BEL: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 1/24

14:30 USA: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/23

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 1/24 (vorläufig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

