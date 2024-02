EuroStoxx 50 mit Rallyebeschleunigung

Europäische Aktienmärkte befinden sich weiter im Aufwind und können seit dem Jahreswechsel und Durchbruch über die Verlaufshochs aus 2021/2022 beachtliche Kursgewinne verzeichnen. Unterdessen scheint sich beim EuroStoxx 50 sogar die Rallye nach Ausbruch über eine Trendbegrenzung zu beschleunigen und im Eiltempo die jüngst ausgerufenen Ziele abzuarbeiten.

Ein erstes großes Ziel, gelegen am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 4.860 Punkten, konnte binnen weniger Wochen nach Ausbruch über 4.600 Punkte erreicht werden, nun steuert der EuroStoxx 50 sein nächstes großes Ziel am 161,8 % Niveau an.

Hierbei dürfte es nur eine Frage der Zeit werden, bis auch dieses Ziel um 5.135 Punkten erreicht wird, dies wäre nach charttechnischer Auswertung allerdings auch vorerst der letzte Zielpunkt, ehe eine gesunde Konsolidierung einsetzen sollte.

Auf der Unterseite ist der EuroStoxx 50 vergleichsweise gut abgesichert, zunächst bei 4.860 und darunter 4.750 Punkten. Unterhalb von 4.600 Zählern würde dem Barometer allerdings ein Wiedereintritt in den vorherigen Trendkanal drohen, dies könnte sogar mit Abschlägen auf 4.491 bzw. 4.415 Punkte einhergehen.