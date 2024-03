Feste Eröffnung erwartet

Im Dax winken auch am Freitag Höchststände nach dem gestrigen neuen Allzeithoch, im vorbörslichen Handel tendierte der Index unverändert. In den USA hatten der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 am Vorabend Rekordstände erreicht. Insgesamt wurden die Zinshoffnungen der Anleger durch die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Mittwoch und die Signale der Europäischen Zentralbank am Vortag bestärkt.

Die deutsche Industrie hat ihre Produktion zu Jahresbeginn gesteigert. Die Gesamtproduktion erhöhte sich zum Vormonat um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,6 Prozent erwartet. Allerdings fiel die Entwicklung im Dezember schwächer aus als bislang bekannt. Die Herstellung sank demnach um 2,0 Prozent, anstatt wie bisher angegeben um 1,6 Prozent. Im weniger schwankenden Dreimonatsvergleich fiel die Entwicklung bis Januar schwach aus.

USA: Gewinne

Die New Yorker Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Rekordrally teilweise wieder aufgenommen. Nach einem relativ verhaltenen März-Auftakt wurden Anleger wieder mutiger. Grund ist die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, die sich weiter erhärtete. Der technologielastig aufgestellte Nasdaq 100 zog um 1,56 Prozent auf 18 297,99 Punkte an.

Der breit aufgestellte S&P 500 folgte dem um 1,03 Prozent auf 5157,36 Zähler nach oben. Er erreichte ebenfalls seine nächste Bestmarke. Der Dow Jones Industrial hinkte mit einem Anstieg um 0,34 Prozent auf 38 791,35 Zähler hinterher. Zu einem Rekord fehlen ihm noch fast 500 Punkte.

Asien: Indizes legen zu

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag im Sog einer starken Wall Street zugelegt. Wie auch der US-Aktienmarkt und die Börsen Europas profitierten sie von verfestigten Zinssenkungserwartungen. Nach Signalen seitens der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank setzen Investoren auf einen Beginn von Leitzinssenkungen im Juni. Der Nikkei 225 stieg um 0,2 Prozent. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen gewann im späten Handel 0,2 Prozent ein. In der Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang-Seng-Index zuletzt um 1,4 Prozent zu.

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 126 (119) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 73,80 (82,50) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 9 (10,20) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 86 (81) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 9,40 (9,20) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SETZT BEIERSDORF AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

RBC SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 8,50 (9,50) EUR - 'SECTOR PERFORM'

UBS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 72 (66) EUR - 'NEUTRAL'-

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 68 (80) EUR - 'NEUTRAL'-

LBBW SENKT GEA GROUP AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 41 (42) EUR-

STIFEL HEBT ENCAVIS AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 13,9 (11,50) EUR

UBS HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 5,80 (5,60) EUR - 'NEUTRAL'

Redaktion onvista/dpa-AFX