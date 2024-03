Gewinnmitnahmen zum Handelsstart - Unterstützung hält bislang

Widerstand: 17.810 17.850 Unterstützung: 17.620 17.360 200-Tagelinie (SMA200) 16.122

Dax-Rückblick:

Nachdem gestern morgen die wichtige Unterstützung um 17.640 Punkte per Stundenschlusskurs verteidigt werden konnte, übernahmen die Käufer wenig überraschend wieder das Kommando und schlossen die Abwärtskurslücke vom Handelsstart noch vor dem EZB-Entscheid.

Dieser war dann eine Steilvorlage für die Käufer die dann auch eindrucksvoll verwandelt wurde - der Index kletterte am Nachmittag auf ein neues Allzeithoch nördlich der 17.850er Marke.

Dax-Ausblick:

Nach einer unveränderten Eröffnung am Morgen setzte der Dax am Vormittag in den Bereich des vorherigen Allzeithochs um die 17.800er Marke zurück und stabilisierte sich auf diesem Kursniveau.

Dieses Kurslevel um 17.800 Punkte fungiert nun als kurzfristig relevante Unterstützung auf der Unterseite. Oberhalb dieser Marke bleibt der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht weiter nordwärts. Neue Impulse stehen am Nachmittag ins Haus wenn um 14:30 Uhr der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlich wird. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

