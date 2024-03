Geld anlegen mit Verstand: Simon Schöbel aka @InvestScience Chancen und Risiken

► Darum geht's im Video: Simon Schöbel teilt im Interview mit "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) seine Erfahrungen beim Investieren. Er spricht über seine Strategien während der Corona-Krise und wie er mit den psychologischen Aspekten des Investierens umgeht. Des Weiteren diskutiert er Bitcoin, Kryptowährungen, Einzelaktien und ETFs, und teilt seine Strategien für den Einstieg und Ausstieg bei Einzelaktien. Die beiden Experten erkunden verschiedene Anlagestrategien und -möglichkeiten, darunter ETFs, Factor Investing, Sektorwetten, Momentum Ansätze und die Anlageklasse Immobilien. Sie sprechen auch über die Bedeutung von Tagesgeld in verschiedenen Lebenssituationen und stellen das Community-Portfolio von Simon Schöbel vor. Die Auswahl von Einzelaktien und die Bedeutung von Renten-ETFs als sichere Anlage werden ebenfalls behandelt. Simon Schöbel betont die Wichtigkeit von Finanzbildung und plädiert dafür, dass Schulen mehr über finanzielle Themen unterrichten sollten.



Timestamps:

00:00 ► Vorstellung

02:44 ► Erfahrungen und Einflüsse beim Investieren

05:31 ► Erfahrungen während der Corona-Krise

08:43 ► Psychologie des Investierens

10:35 ► Bitcoin und Kryptowährungen

13:00 ► Einzelaktien vs. ETFs

20:24 ► Frühjahrsputz im Portfolio

22:18 ► Investition in ETFs

23:08 ► Factor Investing

24:03 ► Momentumansätze

25:29 ► Chancen und Risiken Sektorwetten

28:19 ► Momentum als Faktor

30:36 ► Anlageklasse Immobilien

33:18 ► Kryptowährungen als Zukunftsbereich

35:21 ► Einstieg in Kryptowährungen

36:20 ► Investition in Immobilien

39:30 ► Tagesgeld als Kriegskasse

40:28 ► Investitionen in ETFs und Tagesgeld

44:08 ► Die richtige Vorgehensweise beim Investieren

48:40 ► Simon Schöbels Community-Portfolio

53:45 ► Einzelaktien im Portfolio

56:32 ► Renten-ETFs als sichere Anlage

59:23 ► Wichtigkeit von Finanzbildung

01:00:21 ► Abschluss und Ausblick auf die Invest-Messe





