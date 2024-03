Freundlicher Handelsstart - Hannover Rück erhöht Dividende

Deutschland: 18.000er Marke im Blick

Mit positiven Asien-Vorgaben im Rücken dürfte der Dax am Montag wieder die Marke von 18 000 Punkten anlaufen. Mit 17 980 Punkten taxierte der Broker IG den Dax 40 Minuten vor Handelsbeginn höher. Das Rekordhoch vom Donnerstag bei 18 039 Punkten rückt damit wieder ins Visier. Für Anleger wird es eine "Woche der Notenbanken" mit Zinsentscheiden in den USA, Großbritannien, Japan und der Schweiz. Mit Ausnahme von Japan setzen die Anleger darauf, dass die Geldpolitik nach der Inflationsbekämpfung bald wieder gelockert wird.

Hannover Rück erhöht Dividende

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach seinem Rekordgewinn deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Für das vergangene Jahr sollen sie einschließlich einer Sonderdividende 7,20 Euro je Aktie erhalten, wie der im Dax notierte Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Das ist etwas weniger als von Analysten im Schnitt erwartet.

Für 2022 hatte die Hannover Rück je Anteilsschein 6 Euro ausgezahlt. Die geplante Ausschüttung für 2023 besteht aus einer Basisdividende von 6 Euro und einer Sonderdividende von 1,20 Euro je Aktie. Für das Vorjahr hatte es eine Basisdividende von 5 Euro und eine Sonderdividende von 1 Euro gegeben.

Im abgelaufenen Jahr verdiente die Hannover Rück unter dem Strich rund 1,8 Milliarden Euro und damit so viel wie nie zuvor, wie sie bereits Anfang Februar mitgeteilt hatte. Für 2024 rechnet Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz weiterhin mit einem Anstieg auf mindestens 2,1 Milliarden Euro. Von dem Gewinn und der Dividende profitiert vor allem der Versicherungskonzern Talanx (HDI), dem gut die Hälfte der Hannover-Rück-Aktien gehören.

USA: Verluste

Die New Yorker Börsen haben am Freitag Verluste verzeichnet. Damit knüpften sie an ihre jüngste Schwäche an - und neue Rekordhochs rückten noch etwas weiter in die Ferne. Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,49 Prozent tiefer bei 38 714,77 Punkten. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag 0,65 Prozent im Minus mit 5117,09 Punkten. Beim technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 stand letztlich ein Kursrückgang um 1,15 Prozent auf 17 808,25 Punkte zu Buche.

Asien: Gewinne

In Asien hat Japans Börse am Montag die Stimmung positiv geprägt. Das zentrale Thema war die Bank of Japan: Anleger gehen fest davon aus, dass die japanische Notenbank am Dienstag ihre Negativzinspolitik aufgibt. Aktienwerte profitierten dabei auf Umwegen vom geschwächten Yen. Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 zog um 2,7 Prozent an. Anderswo waren die Gewinne weniger deutlich: In China gewann der CSI 300 etwa 0,7 Prozent an Wert, dort standen gemischte Wirtschaftsdaten im Fokus. Der Hongkonger Hang Seng legte nur moderat um 0,3 Prozent zu.

(mit Material von dpa-AFX)