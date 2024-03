Widerstand: 18.177 18.200 Unterstützung: 18.040 18.000 200-Tagelinie (SMA200) 16.325

Dax-Rückblick:

Der Dax brachte am Abend im Umfeld des US-Zinsentscheids wie vermutet den Ausbruch aus der mehrtägigen Seitwärtsspanne und startete heute Morgen mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und kletterte im Anschluss auf ein neues Allzeithoch um 18.180 Punkte bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Direkt nach der positiven Eröffnung am Morgen setzten Gewinnmitnahmen ein nach dem neuen Rekordhoch. Diese Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Kurssprung vom Morgen könnten sich zunächst preislich und zeitlich weiter ausdehnen.

So lange allerdings der Bereich des vorherigen Rekordhochs um 18.040 Punkte (fungiert nun als Unterstützung) nicht nennenswert unterboten ist, behalten vorerst die Käufer das bessere Blatt aus charttechnischer Sicht.

Quelle: Tradingview

