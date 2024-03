Japanische Aktien: Geht da mehr als nur die Sonne auf? mit @@Aktienfinder

► Darum geht's im Video: Entdecke mit Torsten Tiedt (@Aktienfinder) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) den japanischen Aktienmarkt! Eine Analyse des Nikkei-Index sowie ein Blick auf Top-Unternehmen wie Toyota und Mitsubishi und die 'Seven Samurai' Aktien. Erfahre mehr über die Bewertung von KDDI und die Auswirkungen des Yen-Euro-Wechselkurses.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in den japanischen Aktienmarkt

03:19 ► Überblick über den japanischen Aktienmarkt

08:06 ► Performance des japanischen Aktienmarkts

10:05 ► Analyse: KDDI

20:25 ► Bewertung der Aktie KDDI

24:22 ► Analyse: Koei Tecmo

25:52 ► Analyse: monotaRO

38:03 ►Potenzial des japanischen Aktienmarkts

39:30 ► Abhängigkeit von Lieferketten in Japan



Das Video wurde am 22. März 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.