Bitcoin: So gelingt der Durchbruch! Ethereum-ETF vor dem Aus? RWA-Coins im Fokus mit @Bitcoin2Go

In diesem Video blicken Mirco Recksiek (Gründer von Bitcoin2Go) und Richard “Richy” Dittrich von (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group auf einen aufregenden März zurück. Dabei beantworten sie unter anderem folgenden Fragen: Was gibt es Neues von der FED-Zinssitzung in den USA und wie geht es weiter? Steht Bitcoin nach dem Allzeithoch im März vor dem Durchbruch und welche Big-Player befassen sich aktuell mit Bitcoin? Gibt es Fortschritte bei der Zulassung von Ethereum-Spot-ETFs oder steht deren Zulassung im Mai vor dem Aus? Was hat es mit den Solana-Abflüssen zu Base auf sich? Warum starten RWA-Coins gerade jetzt durch? Das und vieles mehr gibt es im BISON Monatsrückblick März!



