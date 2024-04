Können die Gewinne vor den morgigen Arbeitsmarktdaten gehalten werden?

Direkt zum Video auf YouTube

Wir sehen eine zum Handelsstart freundliche Tendenz, mit im Grunde keinen wichtigen Ergebnissen und Wirtschaftsdaten im Tagesverlauf. Dafür wird sich heute erneut ein ganzes Geschwader an Notenbankern zu Wort melden. Wie bereits gestern, sehen wir vor allem bei den Mega-Tech-Aktien Kursgewinne. Das Anlegermagazin Barron’s äußert sich positiv zu Google. Der Chip-Sektor profitiert von der Normalisierung der Produktion in Taiwan, nach dem dortigen Beben.



00:00 Intro

00:25 Fortsetzung der Erholung | Überblick

01:35 KI-Ereignisse (Google, Microsoft, Apple)

03:43 Arbeitsmarkt & Verbraucherpreise nahen!

05:20 Notenbänker melden sich zu Wort

06:42 Faktor Arbeitsmarktdaten

08:16 Faktor Verbraucherpreise | Wachstum bevorzugt?

10:15 Levi Strauss | Conagra

11:10 Amazon | Google | Samsung Electronics | Etsy

12:39 Boeing | ExxonMobil | BYD | Tesla

14:11 Paramount | Coinbase

15:48 Bank of America | DoorDash | Delta Air

16:54 Transport-Sektor | General Electric | Freeport-McMoRan

18:00 Fazit: Rohstoffe, Arbeitsmarkt, Inflation

