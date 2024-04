Widerstand: 18.480 18.560 Unterstützung: 18.280 18.040

Dax-Rückblick:

Der Index konnte sich gestern Nachmittag leicht erholen und setzte damit den Stabilisierungskurs vom Vormittag weiter fort. Diese Erholungsbewegung setzt sich am Donnerstagvormittag zunächst weiter fort - der Index steigt bis in den Bereich um 18.420/25 Punkte und korrigiert damit 50 Prozent der Abwärtsbewegung vom Dienstag.

Dax-Ausblick:

Die heutige Erholungsbewegung kommt nicht ganz überraschend, die gestrige Einschätzung für den Dax steht allerdings komplett unverändert:

"Die Aufwärtstrendlinie im Stundenchart (schwarz unten im Chart) hat zunächst gehalten, so dass zunächst von Erholungsversuchen der Käuferseite ausgegangen werden muss. So lange diese allerdings nicht die 18.480-Punkte-Marke per Stundenschluss überwinden können, sind etwaige Erholungsversuche als erneute Verkaufsgelegenheiten zu erachten.

Unterhalb von 18.480 Punkten muss in den kommenden Handelstagen mit einem weiteren Rücksetzer in den Bereich 18.030/50 Punkte gerechnet werden. Entsprechend sind mögliche Erholungen zunächst als Einstiegsmöglichkeiten auf der Shortseite zu erachten. Nach der Rallybewegung der vergangenen Wochen hat der Dax weiteren Korrekturbedarf."

Quelle: Tradingview

