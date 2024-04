Zalando - mehr als 50 Prozent Gewinn, Tesla und Bitcoin

Der Arbeitsmarktbericht am Freitag war mal wieder deutlich stärker als erwartet. Zusätzlich melden sich weitere Fed-Mitglieder sehr hawkish zu Wort. Die Zinsen in den USA ziehen folglich weiter an. Überraschend stark halten sich dabei zuletzt die Aktien. Selbst die Aktien von Zalando laufen momentan hervorragend und führen heute sogar wieder den Dax an. Aus gutem Grund. Außerdem kann Tesla vorerst ein wichtiges Kurslevel halten. Geht es von hier nun wieder aufwärts? In der Zwischenzeit pirscht der Bitcoin sich wieder an das Allzeithoch heran. Eine ordentliche Leistung mit Blick auf die steigenden Zinsen. Was hier nun zu erwarten ist, erfahrt ihr in der heutigen Mahlzeit Sendung.

Direkt zum Video auf YouTube