Widerstand: 18.280 18.427 Unterstützung: 18.150 18.040

Dax-Rückblick:

Der Dax kam gestern im Widerstandsbereich um 18.280/300 Punkte (Horizontalwiderstand und Abwärtstrend im Stundenchart, siehe Chart unten) nicht mehr weiter, nachdem er sich in der ersten Handelshälfte noch recht deutlich erholen konnte.

Ausgehend vom genannten Widerstandslevel geht es heute Morgen wieder eine Etage tiefer im Dax - der Index verliert am Vormittag über 100 Punkte.

Dax-Ausblick:

Der Abwärtstrend im Stundenchart war eine Nummer zu groß für die Käufer. So lange die Marke von 18.150 Punkten allerdings nicht unterboten wird, bleiben die Optimisten aber vorerst weiter im Spiel.

Neue prozyklisch positive Impulse entstehen allerdings erst bei einem Stundenschlusskurs oberhalb der Abwärtstrendlinie (schwarz im Chart unten). Bis dahin ist im Vorfeld der morgen Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten die Seitenlinie eine gute Option.

Quelle: Tradingview

