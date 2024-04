Der Dax hat am Dienstag seine Vortagesgewinne wieder abgegeben. Vor den Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch und der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) einen Tag später halten sich die Anleger lieber bedeckt. Immerhin hatte der deutsche Leitindex vor einer Woche genau ein weiteres Rekordhoch erreicht und sich seither recht stabil gehalten. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich sein Gewinn aktuell auf rund acht Prozent.

Am Dienstag nun sank der Dax um 1,3 Prozent auf 18.077 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte fiel um ein halbes Prozent auf 26.992 Zähler. Europaweit überwogen moderate Verluste.

Rüstungsaktien werden verkauft

Mit hohen einstelligen Kursverlusten waren Rheinmetall und Hensoldt die schlechtesten Werte ihrer jeweiligen Indizes Dax und MDax. Zeitweise rutschen die Rheinmetall-Titel auch wieder unter die runde Marke von 500 Euro, nachdem mit 571,80 Euro im frühen Handel nochmals ein Rekordhoch erreicht wurde und ihnen damit nicht mehr viel bis zur Marke von 574 Euro gefehlt hatte, die eine Kursverdoppelung im Jahr 2024 bedeuten würde.

Bei hohen Umsätzen kletterten die Rheinmetall-Anteilsscheine anschließend wieder über die runde Marke zurück mit Einbußen von zuletzt noch 6,2 Prozent auf rund 525 Euro. Einige Marktteilnehmer witterten in dem Rücksetzer offenbar eine Einstiegschance. Analyst Victor Allard von Goldman Sachs bleibt für Rheinmetall ohnehin optimistisch und liegt mit seinen Schätzungen über den Marktprognosen.

Der Experte erwartet ein Rekordjahr für die Aufträge der Düsseldorfer und schraubte in einer Studie zum Superzyklus europäischer Rüstung sein Kursziel für den Dax-Wert von 381 auf 606 Euro hinauf. Angesichts der Aufstockung staatlicher Verteidigungsbudgets würden europäische Rüstungs-Aktien derzeit aber historisch hoch bewertet gehandelt, schrieb er und sieht mit Blick auf 2025 letztlich mehr Abwärts- als Aufwärtspotenzial.

Infineon mit Abstand an der Dax-Spitze

An der Spitze des Dax mit rund vier Prozent Plus rangiert am Dienstag die Aktie von Infineon. Händler verwiesen auf einen Bericht im Branchenblatt "Digitimes", wonach der US-Chipkonzern Micron die Preise für bestimmte Speicherchips stark anheben will. Zudem bauen die Konzerne Samsung und SK Hynix ihre Produktion für Speicherchips (DRAM) aus, wie das Blatt schreibt.

Vom positiven Umfeld im Chipsektor profitierte auch Infineon. Seit Jahresanfang notiert die Aktie der Münchner allerdings nach wie vor mit etwa zehn Prozent im Minus und zählt damit zu den schwächsten Werten im Dax. (mit Material von dpa-AFX)