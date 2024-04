Nach einem schwungvollen Wochenstart dürften es die Dax-Anleger am Dienstag ruhiger angehen lassen. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 18.284 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird 0,3 Prozent tiefer erwartet. Die US-Börsen kamen am Vortag nicht vom Fleck, Asien zeigte sich uneinheitlich.

Eine größere Korrektur nach dem Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 18.567 Punkten hat der deutsche Leitindex bislang vermieden. Seit Jahresbeginn steht noch immer ein Dax-Gewinn von fast zehn Prozent zu Buche. Analysten schließen nicht aus, dass die Kurse nun zunächst auf hohem Niveau verharren, bis die bevorstehende Saison der Quartalsbilanzen aus den USA neue Impulse setzt. Gleichwohl würde auch ein Rücksetzer nach der Rally der Vormonate nicht überraschen.

„Die Nachrichten aus den Unternehmen könnten genau das sein, was der Aktienmarkt dann braucht, um sich von der kraftraubenden Diskussion über mögliche Zinssenkungen loszureißen“, kommentierte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Die ermutigenden Wirtschaftsdaten der vergangenen Wochen sprächen zwar für weniger Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr, ließen aber auch eine positive Gewinnentwicklung in den Unternehmen erwarten.

Weitere Hinweise zur künftigen Geldpolitik der Fed könnten Daten zur US-Inflation im März liefern, die am Mittwoch auf der Agenda stehen.

Am Donnerstag folgt die nächste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). „Auf fundamentaler Seite kommt es in den nächsten Tagen wohl darauf an, dass die EZB die Zinssenkungsperspektive erhält und möglicherweise konkretisiert“, schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Die technischen Indikatoren mahnten jedoch vor zu viel Optimismus.

Wall Street: Kaum verändert

Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es zu Beginn der neuen Börsenwoche ruhig angehen lassen.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Börsen Asiens am auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.706 +0,91 Prozent Hang Seng 16.838 +0,63 Prozent CSI 300 3.526 -0,27 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 131,91 +0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,429 -0,45 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,414 -0,25 Prozent

Devisen: Euro notiert stabil über 1,08 US-Dollar

Im Tagesverlauf stehen nur wenige absehbare Impulse für den Devisenmarkt an. Entscheidende Wirtschaftsdaten werden nicht erwartet. Allerdings gibt die EZB einen Einblick in die Kreditvergabe der Banken. Die Notenbank veröffentlicht die Ergebnisse ihrer wiederkehrenden Umfrage „Bank Lending Survey“. Am Donnerstag entscheiden die Währungshüter dann über ihren geldpolitischen Kurs, für den zunächst keine wesentlichen Änderungen erwartet werden.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0857 -0,02 Prozent USD / JPY 151,89 +0,04 Prozent EUR / JPY 164,90 +0,03 Prozent

Ölpreise notieren knapp unter jüngsten Höchstständen

Damit rangieren die Preise in der Nähe ihrer höchsten Stände seit Oktober. Dieses Niveau hatten sie nach kräftigen Anstiegen in der vergangenen Woche markiert. Wesentlicher Grund für die Preiszuwächse sind die vielen geopolitischen Krisen, allen voran die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen.

Hinzu kommt ein seit Monaten knappes Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Die Aussichten für die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel haben sich zuletzt tendenziell aufgehellt. Ausschlaggebend sind etwas günstigere Wirtschaftsdaten aus konjunkturell schwächelnden Ländern und Regionen wie China und dem Euroraum.

Sorte Kurs Veränderung Brent 90,58 USD +0,20 USD WTI 86,58 +0,15 USD

Umstufungen von Aktien

- HSBC SENKT SCOUT24 AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 76 (70) EUR

- WDH/QUIRIN STARTET HORNBACH HOLDING MIT 'HOLD' - ZIEL 69,10 EUR

- HSBC SENKT ESSILORLUXOTTICA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 205 (210) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NORDEA AUF 12,20 (12,10) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 4,00 (3,90) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 37 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'

Termine Unternehmen

07:30 AUT: OMV Q1-Umsatz

08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz

09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

15:00 USA: Bank of New York Mellon, Hauptversammlung

16:30 DNK: Vestas Wind, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/24 (vorläufig)

08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 2/24

Redaktion onvista/dpa-AFX