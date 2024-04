Widerstand: 18.280 18.427 Unterstützung: 18.060 18.040

Dax-Rückblick:

Der Dax fiel gestern Nachmittag tatsächlich noch in den Unterstützungsbereich um 18.040 bis 18.060 Punkte, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Dieser Bereich wurde in den vergangenen Tagen in dieser Chartanalyse öfter genannt.

Die späte Erholung an der Wall Street führt dann heute Morgen auch im Dax zu einer größeren Erholungsbewegung. Nach einer Aufwärtskurslücke zum Handelsstart kletterte der deutsche Leitindex am Vormittag wieder über die 18.200-Punkte-Marke.

Dax-Ausblick:

Um 14:30 Uhr stehen die Inflationsdaten aus den USA ins Haus - die Konsumentenpreise werden erwartet, der mit Abstand wichtigste Datenpunkt der Handelswoche. Im Vorfeld ist tendenziell nicht mehr mit größeren Bewegungen zu rechnen, dafür sind im Anschluss größere Bewegungsimpulse wahrscheinlich.

Gelingt ein Ausbruch über den Abwärtstrend im Stundenchart (schwarz im Chartbild unten) läge das nächste Kursziel auf der Oberseite im Bereich um 18.430 Punkte, oberhalb dieser Zone würden neue Allzeithochs schnell wieder in den Bereich des Möglichen rücken.

Neue Wochentiefs unterhalb von 18.060 Punkten wären hingegen klar bärisch, in dem Falle dürfte wohl auch die 18.000er Marke unterboten werden.

Quelle: Tradingview

