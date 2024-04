Das Fazit der jüngsten Betrachtung zum Rohölpreis der Sorte WTI vom 19. Dezember ("Gute Chancen für Bodenbildung beim Ölpreis") lautete wie folgt:

So lange das Vorwochentief bei 67,94 Dollar je Barrel nun nicht wieder per Tagesschlusskurs unterboten wird, bestehen gute Chancen für den Beginn einer größeren Erholungsbewegung zurück in Richtung 80 Dollar und höher. Rücksetzer in Richtung 70 Dollar wären somit als attraktive Einstiegsmöglichkeiten mit enger Absicherungsmöglichkeit zu betrachten.