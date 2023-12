Gute Chancen für Bodenbildung beim Ölpreis

Angriffe der islamischen Huthi-Miliz auf Öl-Tanker im Golf von Aden und im Roten Meer wirkten zuletzt stabilisierend auf den Ölpreis. Wie ist die charttechnische Situation beim Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) einzustufen?

Unterstützung als Basis für Erholung

Das Fazit der Betrachtung vom vergangenen Dienstag ("Wieso die OPEC-Kürzung beim Ölpreis bisher verpufft") lautete wie folgt:

Aus charttechnischer Sicht hat WTI in den kommenden Tagen noch gut zwei Dollar je Barrel "Luft" auf der Unterseite bis in den Bereich um 67,50 Dollar. Spätestens in diesem Bereich wäre zunächst wieder mit technisch bedingtem Kaufinteresse zu rechnen.

Das schwarze Gold (Sorte West Texas Intermediate) fiel am nächsten Tag direkt bis auf 67,94 Dollar je Barrel, stieg dann allerdings in den darauffolgenden Tagen dynamisch an. Die angesprochene Unterstützung um 67,50 Dollar je Barrel hat somit erwartungsgemäß gehalten und war Basis für die jüngste Erholungsbewegung.

Chancen auf Bodenbildung stehen gut

So lange das Vorwochentief bei 67,94 Dollar je Barrel nun nicht wieder per Tagesschlusskurs unterboten wird, bestehen gute Chancen für den Beginn einer größeren Erholungsbewegung zurück in Richtung 80 Dollar und höher.

Rücksetzer Richtung 70 Dollar-Marke wären somit als attraktive Einstiegsmöglichkeiten mit enger Absicherungsmöglichkeit zu betrachten. Erste prozyklische Kaufsignale entstehen bei einem Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend im Tageschart. Dieser verläuft aktuell im Bereich 74,50 Dollar. Oberhalb dieser Marke bietet es sich somit an, eventuelle Positionen aufzustocken.