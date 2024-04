Rückblick:

Mit den US-Inflationsdaten am Mittwoch und Donnerstag sowie dem Zinsentscheid der EZB gab es in der vergangenen Handelswoche gleich mehrere Höhepunkte auf dem Wirtschaftsdatenkalender.

Inflationsdaten aus den USA US-Verbraucherpreise höher als erwartet 10.04.2024 · 14:35 Uhr · onvista

Nach den über den Erwartungen ausgefallenen US-Konsumentenpreisen am Mittwoch verlor das Euro/Dollar-Währungspaar über 100 Pips. Am Freitag gab es dann eine „Flucht in den sicheren Hafen" des US-Dollars, so dass das Währungspaar weitere 100 Pips nachgab und bis in den unteren 1,06er-Bereich zurückfiel.

Ausblick:

Im Vergleich zur vergangenen Handelswoche dürften die kommenden Handelstage eher ruhig werden. Zumindest stehen kaum nennenswerte Daten auf dem Kalender. Die US-Einzelhandelsdaten am Montagnachmittag sind schon einer der Höhepunkte auf dem Wirtschaftsdatenkalender für die kommende Woche.

Darüber hinaus ist eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Dienstagabend zu beachten. Alle anderen anstehenden Daten gehören in die Kategorie „zweite Reihe" und sind kaum von Bedeutung für das Währungspaar. Dafür rückt die Geopolitik wieder in den Fokus der Händler: Eine weitere Eskalation im Nahen Osten dürfte erneut Fluchtbewegungen in die „sicheren Häfen" des Schweizer Franken und des US-Dollars führen.

Charttechnischer Ausblick:

In der vergangenen Handelswoche wurde die übergeordnete Dreieckskonsolidierung im Tageschart endgültig nach unten hin aufgelöst. Damit sollte eine größere mittelfristige Verkaufswelle Richtung 1,0450/90 Dollar, danach potenziell sogar wieder in Richtung Parität gestartet worden sein.

Lediglich eine schnelle Erholung per Tagesschlusskurs über die Marke von 1,0800 Dollar brächte die Käufer wieder zurück ins Spiel. Bis dahin dominieren vorerst die Abwärtsrisiken für den Euro.

Montag: 14:30 Uhr US-Einzelhandelsdaten

Dienstag: 11 Uhr ZEW Index, 19:15 Uhr Powell Rede Washington

Mittwoch: nur Daten aus der 2. Reihe

Donnerstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Freitag: nur Daten aus der 2. Reihe