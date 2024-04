Nach einem regelrechten Crash einiger Tech-Aktien am Freitag kehrt am Montagvormittag vorerst etwas Ruhe ein. Diese Woche wird eine sehr wichtige Woche der Gewinnberichte, daher ist hohe Volatilität schon fast garantiert. Am Freitag schockte der Kursverlauf von Super Micro Computer die Aktionäre. Martin beurteilt die aktuelle Lage der Aktie. American-Express-Aktionäre dagegen konnten sich am Freitag über ein neues Allzeithoch freuen. Hier scheint noch Benzin im Tank zu sein. Tesla senkt schon wieder die Preise und gefährdet die Margen damit noch mehr. Wie geht es wohl weiter für die Aktie? Mehr dazu in der heutigen Sendung.

