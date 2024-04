Nach dem positiven Wochenstart geht die Erholung des Dax am Dienstag weiter: Der deutsche Leitindex liegt gut eine Stunde nach Handelsbeginn mit rund 0,7 Prozent im Plus bei 17.982 Punkten und nähert sich damit wieder der runden Marke von 18.000 Punkten. Nach drei schwachen Wochen hatte sich der Dax jüngst im Bereich seiner 50-Tage-Durchschnittslinie gefangen. Von seinem Anfang des Monats erreichten Rekordhoch bei 18.567 Punkten ist er aber ein gutes Stück entfernt.

Novartis profitiert von positiverem Geschäftsausblick

Die Novartis-Aktie ist mit einem Plus in den Handelstag gestartet. Die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns liegt mit über 4,8 Prozent im Plus bei 91,60 Franken. Der Pharmakonzern übertraf im ersten Quartal die Erwartungen von Analysten teilweise deutlich und hob seine Jahresziele an. Laut Analysten schaffte Novartis nach einem enttäuschenden vierten Quartal einen umso stärkeren Jahresstart.

Auf die einzelnen Medikamente bezogen, zeigten sich die Experten insbesondere erfreut über die starke Absatzentwicklung beim Herzmedikament Entresto. Doch auch die höher als erwartet ausgefallenen Umsätze mit Cosentyx, Kesimpta, Kisqali oder dem margenstarken Augenmittel Lucentis kamen gut an.

Aus Sicht des Vontobel-Analysten Stefan Schneider stellten die Basler die Erwartungen in den ersten drei Monaten in den Schatten. Die Resultate zeigten, wie stark die Dynamik beim Absatz und den Margen bei vielen Medikamenten sei. Der Experte geht davon aus, dass das Unternehmen in den kommenden Quartalen den Lauf fortsetzen wird.

Peter Welford vom Investmenthaus Jefferies findet ebenfalls vorwiegend positive Worte für das Ergebnis. Seines Erachtens ist vor allem die Erhöhung der Jahresvorgaben eine Überraschung.

Die Aktien von Novartis hatten in den letzten Wochen über weite Strecken einen schweren Stand. Am Freitag waren vorübergehend Kurse von weniger als 84 Franken erreicht worden, was dem tiefsten Stand in diesem Jahr entsprochen hatte.

Renault steigert Umsatz und übertrifft Erwartungen

Der französische Autobauer Renault hat im ersten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Die Erlöse stiegen um 1,8 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Boulogne-Billancourt mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus 5,9 Prozent. Analysten hatten im Vorfeld mit 11,4 Milliarden Euro gerechnet. Renault profitierte dabei von einer guten Nachfrage nach seinen Modellen, wie dem überholten Clio, dem Sandero oder der elektrischen Version des Megane.

Der Absatz stieg im ersten Quartal den Angaben zufolge um 2,6 Prozent auf 549 099 Fahrzeuge, das Wachstum in Europa lag bei 4,3 Prozent. Der Anteil vollelektischer sowie Hybridmodelle stieg dabei um acht Prozentpunkte auf 48 Prozent, und das, obwohl europäische Autobauer derzeit mit einer sinkenden Nachfrage nach Elektroautos in der Region kämpfen.

Den Ausblick bestätigte Renault. An der „Politik der stabilen Preise“ will das Unternehmen festhalten, wie Finanzvorstand Thierry Pieton in einer Telefonkonferenz sagte. Mit einer Produktoffensive von zehn neuen Modellen wollen die Franzosen mehr Kunden gewinnen zu einer Zeit, in der größere Rivalen wie Stellantis und Volkswagen Marktanteile in einigen Märkten verlieren.

