Dax-Widerstand: 18.200/50 18.570 Dax-Unterstützung: 17.880 17.960

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

Der Dax ist seit dem Freitagstief ohne nennenswerte Zwischenkorrektur um gut 700 Punkte angestiegen. Eine Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbewegung von 100 bis 300 Punkten ist im Anschluss an solch eine Bewegung durchaus normal. Im kurzfristigen Zeitfenster muss daher tendenziell ein Rücksetzer in den Bereich um 18.000 Punkte (fungiert nun als Unterstützung) beziehungsweise sogar 17.880/900 Punkte eingeplant werden.

Der Dax verlor am gestrigen Nachmittag bereits mehr als 150 Punkte vom Tageshoch. Diese Abwärtsbewegung setzt sich zum Handelsstart heute weiter fort. Der Dax rutscht zeitweise deutlich unter die gestern avisierte 18.000-Punkte-Marke.

Dax-Ausblick:

Das erste Korrekturziel im Bereich der 18.000er-Marke wurde am Vormittag erreicht, ein Aufbäumen der Käuferseite bleibt allerdings bislang aus.

Entsprechend muss damit gerechnet werden, dass auch das nächste Korrekturziel im Bereich der Horizontalunterstützung um 17.880 bis 17.900 Punkte erreicht werden könnte. So lange diese Zone allerdings nicht per Stundenschluss unterboten wird, sollte man die Dax-Käufer allerdings nicht abschreiben, was einen neuen Rallyschub Richtung 18.300 Punkte anbelangt.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax Chartanalyse gibt es erst wieder am kommenden Montag (29.04.).

Quelle: Tradingview

