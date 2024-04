Litecoin fällt zurück auf 80 Dollar – Fed-Notenbanksitzung im Fokus

Für Litecoin-Anleger stehen die Zeichen auch am Donnerstag weiter auf Konsolidierung. Nach dem Bitcoin-Halving vom vergangenen Samstag dürften sich Investoren nun wieder verstärkt den geldpolitischen Entwicklungen widmen.

Mit rund 83 Dollar kostet eine Litecoin-Einheit am Donnerstagmittag auf Tagessicht ca. 4,50 Prozent weniger.

Unsicherheit über zukünftige US-Geldpolitik verunsichert Anleger

Die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik hält Anleger weiter im Klammergriff fest. Ihre Schatten vorauswerfen dürfte mittlerweile die am kommenden Mittwoch geplante Notenbanksitzung der Federal Reserve (Fed). Auch wenn Marktteilnehmer fest mit einer Zinspause im aktuellen Zinszyklus rechnen, hoffen diese auch taubenhafte Kommentare durch Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden FOMC-Pressekonferenz. Bis dato ist unklar, ob und wann die Fed in diesem Jahr die langersehnte Zinswende einleitet.

Zu Beginn des Jahres hatte die US-Fed noch insgesamt drei Zinssenkungen für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Mittlerweile ist besagte Zinssenkungsfantasie allerdings wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen. Im März waren die Verbraucherpreise um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen und damit stärker als im Monat zuvor (3,2 Prozent).

Insbesondere der sogenannte „PCE-Deflator“ zu den persönlichen Konsumausgaben dürfte in diesem Kontext am Freitag um 14:30 Uhr auf Interesse stoßen. Erwartet wird ein Anstieg um 2,6 Prozent nach 2,5 Prozent im Februar. Die Kernrate könnte allerdings etwas an Schwung verloren haben (2,6 Prozent vs. 2,8 Prozent).

