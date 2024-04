Börse am Morgen 29.04.2024

Der Dax setzt zum Start in die neue Handelswoche die Erholungsbewegung vom Freitag weiter fort und steigt um knapp 40 Punkte zurück über die Marke von 18.200 Punkten.

Die Experten der Landesbank Helaba warnten allerdings vor zu hohen Erwartungen an den Dax. Denn Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone könnten die Zinssenkungserwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB) auf die Probe stellen, heißt es. Spanien berichtete für den April derweil einen etwas geringeren Preisanstieg als erwartet.

Am frühen Nachmittag folgen Daten aus Deutschland. Dazu entscheidet die US-Notenbank Fed am Mittwochabend über ihre weitere Geldpolitik. Es wird allgemein erwartet, dass sie den Leitzins unverändert belassen wird. Im Fokus werden Signale stehen, wann es später im Jahr zu einer Zinssenkung kommen wird.

Deutsche Bank-Aktie unter Abgabedruck

Mit einem Verlust von 4,3 Prozent waren die Titel der Deutschen Bank schwächster wert im DAX40. Am Freitag waren die Aktien schon unter Druck geraten, nachdem es erstmals seit 2017 Kurse über der 17-Euro-Marke gegeben hatte.

Am Freitagabend wurde im Streit mit früheren Postbank-Aktionären über die Angemessenheit des Übernahmepreises ein Rückschlag bekannt. Das Oberlandesgericht Köln hatte angedeutet, dass Teile der Ansprüche in einer späteren Entscheidung für begründet befinden werden könnten. Daher gab das Finanzinstitut die Bildung einer milliardenschweren Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten bekannt.

Analyst Michael Christodoulou von der Berenberg Bank sprach deshalb von einem holprigen Weg für die Bank. Trotz des zuletzt guten operativen Abschneidens stellten die diesjährigen Umsatzziele für das Frankfurter Bankhaus weiterhin eine Herausforderung dar. Der Postbank-Streit ändere zwar nichts an der Strategie, er werde sich aber wahrscheinlich auf die Pläne für Kapitalausschüttungen auswirken.

Douglas-Aktie legt 4 Prozent zu

Positive Analystenaussagen bescheren dem Börsenrückkehrer Douglas am Montag Kursgewinne, der Wert legt über 4 Prozent zu in der ersten Handelsstunde.

Bis zum Ausgabepreis von 26 Euro, zu dem die Papiere vor gut fünf Wochen an die Börse gebracht worden waren, haben sie aber noch eine Wegstrecke vor sich. Nach einem Tief bei 18,96 Euro hatten sie sich zuletzt bis auf 21,68 Euro erholt.

Zu Wochenbeginn nahmen gleich vier Analysten die Beobachtung der Aktien mit Kaufempfehlungen auf. Die Kursziele reichen von 26,50 bis 38,00 Euro, was ihnen vom jüngsten Schlusskurs aus bis zu 80 Prozent Luft nach oben einräumt. Die Experten verweisen auf die über alle Vertriebskanäle hinweg führende Rolle des Unternehmens in Europa. Sie trauen Douglas in ihren Schätzungen bis 2026 deutlich steigende Umsätze und ein noch stärkeres operatives Ergebniswachstum zu. (mit Material von dpa-AFX)