Tesla und Apple sorgen für Stimmung | Bewegte Woche bricht an.

Das wilde auf und ab der Wall Street dürfte sich diese Woche fortsetzen, obgleich die unterschwellige Widerstandsfähigkeit des Marktes auch letzte Woche wieder sichtbar wurde. China genehmigt die FSD-Technologie (autonomes Fahren) von Tesla, in Kooperation mit Baidu. Beide Werte profitieren. Außerdem wurden die Aktien von Apple bei Bernstein aufgestuft. In den nächsten fünf Handelstagen werden etwa 150 Firmen an der Wall Street Ergebnisse melden, darunter auch AMD, Amazon, Apple und Eli Lilly. Nachdem auch Google erstmals eine Dividende etabliert hat, nimmt der Druck auf Amazon zu, dem Beispiel zu folgen. Insgesamt hat sich das Bild der Q1-Berichtssaison vergangene Woche merklich verbessert. Was die FED-Tagung betrifft, dürfte Jerome Powell für den Markt kaum noch Neuigkeiten haben. Eine Zinswende wird erst dann eingeleitet, wenn der Trend zu einer niedrigeren Inflation erneut sichtbar wird. Trotzdem hatte Powell unlängst betont, dass es keine Frage sei, ob die Zinsen gesenkt werden, sondern wann der Zeitpunkt gekommen ist. Meldet die FED am Mittwoch eine Drosselung des Abbaus der Bilanz, könnten die Renditen der Staatsanleihen sinken. In diesem Zusammenhang steht heute das Finanzministerium im Fokus. Der Finanzierungsbedarf der nächsten zwei Quartale wird gemeldet, und soll im Vergleich zu den vorhergehenden Quartalen konstant bleiben. Ist dem so, und das Volumen der nächsten Auktionen fokussieren sich auf den kurzlaufenden Bereich der Staatsanleihen, könnte auch dass die Renditen der Staatsanleihen reduzieren.



00:00 Intro

00:25 Bewegte Woche bricht an

01:12 Patrick Dewayne ab morgen

04:35 Tesla

05:52 Wochenausblick (u.a. Quartalszahlen)

07:15 Apple

09:50 SoFi | ON Semi| Domino’s Pizza

11:11 NXP Semi | Paramount | Anglo-BHP-Deal | Albemarle

13:00 KI-Sektor: Nvidia, Meta

14:22 China: E-Auto, Flugzeuge

16:55 JOLTS | ISM | Arbeitsmarktbericht

18:30 FED: Zinssenkung, Bilanz, Finanzierungsbedarf

21:10 Fazit zur letzen Woche

21:40 Japanische Zentralbank



