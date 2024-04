Die meistgehandelten Produkte: Anleger:innen bullish bei Gold- und Technologiewerten

Nach einer Phase der Flaute im Jahr 2023 hat die deutsche Wirtschaft zu Beginn dieses Jahres spürbar an Dynamik gewonnen. Im ersten Quartal 2024 wuchs die deutsche Wirtschaft stärker als erwartet, mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozent. Nach drei Verlustwochen in Folge konnte der DAX® in der vergangenen Woche die erste positive Bilanz im April verbuchen, mit einem Gewinn von 2,4 Prozent trotz nur drei positiven Handelstagen. Die Rückkehr über die Marke von 18.000 Punkten hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt verbessert, doch die Gefahr weiterer Kursverluste bleibt bestehen. Unter den an der EUWAX meistgehandelten Knock-Out-Produkten zählen heute vor allem Gold.

Seit einiger Zeit verzeichnet der Goldpreis einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Als Grund hierfür gilt u.a. die anhaltende Nachfrage nach Gold in China. Gestützt wird der Preis durch die aktive Rolle der chinesischen Zentralbank als Käufer am Markt.

Bei den klassischen Optionsscheinen fragten Anleger:innen heute verstärkt Call-Optionsscheine auf Vonovia und Technologiewerte nach. Vor dem offiziellen Handelsstart hat Vonovia seine Zahlen für das erste Quartal 2024 veröffentlicht und verzeichnet dabei erneut einen Gewinn. Bei den Faktor-Optionsscheinen standen heute Alphabet, Meta, Tesla, RENK und RWE hoch im Kurs. Nachdem Tesla gestern bereits vorbörslich um sechs Prozent gestiegen ist, sicherten sich Trader heute gegen fallende Kurse ab und kauften Faktor-Short-Produkte. Die Nachricht, dass die Renk Gruppe einen neuen Standort in Indien errichten will, annimierte Anleger:innen darüberhinaus zum Kauf von Faktor-Long-Optionsscheinen.

Im weiteren Tagesverlauf werden noch Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Gold Call HD4GXN 2,81 2321,87 USD 2293,563816 USD 23,15 Open End Gold Call HD54D7 1,22 2321,87 USD 2310,654395 USD 261,07 Open End DAX® Call HD3DFB 1,42 18145,50 Punkte 18033,386182 Punkte 209,09 Open End Infineon Technologies Call HB6D86 1,16 33,14 EUR 21,603177 EUR 2,94 Open End Gold Put HD4ZEQ 4,92 2319,40 USD 2370,132461 USD 42,53 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2024; 09:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Vonovia Call HD3XBQ 1,93 27,47 EUR 28,00 EUR 17,65 18.09.2024 Vonovia Call HD35YD 0,26 27,47 EUR 38,00 EUR 176,67 18.09.2024 Super Micro Computer Inc. Put HD2SSU 1,77 890,35 USD 600,00 USD 53,06 19.06.2024 Alibaba Group Call HD0EEX 0,53 76,41 USD 80,00 USD 13,71 18.09.2024 Amazon Call HB953H 0,48 181,00 USD 242,00 USD 34,86 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2024; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Class C Long HD2RWX 13,67 167,90 USD 83,980682 USD 2 Open End Meta Platforms Long HD3391 2,38 432,44 USD 346,194045 USD 5 Open End Tesla Inc. Short HD2ZG0 2,83 194,05 USD 232,872802 USD -5 Open End RENK Group AG Long HD4GRT 5,06 28,15 EUR 21,6542 EUR 4 Open End RWE AG Long HC15ZA 4,02 33,17 EUR 22,00594 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2024; 10:00 Uhr;

