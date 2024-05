Der Dax markierte heute Nachmittag wie am Morgen avisiert ein neues Allzeithoch nach den US-Inflationsdaten. Kurzzeitig kletterte der Index am Nachmittag kurz nach 14:30 Uhr bis auf 18.893 Punkte bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Am Ende des Tages stand ein Plus von 159 Punkte auf 18.875 Punkte zu Buche. Der höchste Tagesschlusskurs in der Geschichte des deutschen Leitindex. Die US-Verbraucherpreise im April fielen nicht ganz so hoch aus wie am Markt prognostiziert. Das nahm den Anlegern etwas die Sorge vor weiter hoch bleibenden Zinsen in den USA.

Auch andere Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten wie die Einzelhandelsumsätze und der Empire State Index trugen dazu bei, dass sich diese Furcht etwas abschwächte. Investoren waren jüngst noch etwas verunsichert ob der Zinswende in den USA, weil sich die Teuerung hartnäckig hoch gezeigt hatte.

Commerzbank legt 5 Prozent zu

Commerzbank legten unter den Favoriten im Dax um 5 Prozent zu. Unter dem Strich habe die Bank besser als erwartet abgeschnitten, sagte ein Händler nach der Zahlenvorlage und betonte die angehobene Prognose für die Zinseinkünfte.

Merck auf Erholungskurs

Auch die Aktien des Pharma- und Spezialchemie-Konzerns Merck KGaA gewannen 4,7 Prozent, ebenfalls nach Geschäftszahlen - "nicht, weil die Zahlen annähernd so gut waren wie die der Commerzbank, sondern weil sie nicht so schlecht waren wie von den Analysten erwartet", sagte dazu der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Immobilienwerte profitierten europaweit vom etwas nachlassenden Druck durch steigende Zinsen. Vonovia gewannen im Dax 4,8 Prozent. LEG Immobilien setzten sich im MDax auf den ersten Platz mit einem Plus von 5,5 Prozent. Analyst Neil Green von JPMorgan schrieb nach der Telefonkonferenz von LEG zu den Quartalszahlen, man gehe im zweiten Halbjahr nicht mehr von weiteren negativen Wertberichtigungen aus. (mit Material von dpa-AFX)