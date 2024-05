Bitcoin = digitales Gold? | @geopoliticaldotbiz Markus Miller | Bison | Börse Stuttgart | Invest 24

Direkt zum Video auf YouTube

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

📲 Einfach, smart und zuverlässig mit BISON: https://bit.ly/38HtlaK

🖥️ Traden wie ein Profi mit der BSDEX: https://bit.ly/3JNe7TJ

🏛️ Zertifikate & ETNs auf Bitcoin & Co finden: https://bit.ly/32dMIHp



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: In diesem spannenden Vortrag von der Invest 2024 Messe diskutieren Dr. Ulli Spankowski (CEO Bison), Markus Miller (Gründer von KRYPTO-X.BIZ) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) über die Parallelen zwischen Bitcoin und Gold und wie Bitcoin als digitales Gold angesehen werden kann. Themen wie die sichere Verwahrung von Kryptowährungen, die Bedeutung von Vertrauen, regulatorische Herausforderungen, die Auswirkungen von Bitcoin-ETFs und die Metrik des Bitcoin-Kurses werden beleuchtet. Außerdem wird über das Sparen in Bitcoin für Kinder und die Komplexität von KYC für Kinder gesprochen.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in das Thema Kryptowährungen

02:06 ► Bitcoin als digitales Gold

10:44 ► Die Herausforderungen der Verwahrung von Kryptowährungen

21:06 ► Die Bedeutung von Legitimation und Dokumentation von Kryptowährungen

23:05 ► Regulatorische Entkontaminierung von Bitcoin

24:02 ► Sicherheit von Wallets und technologische Anpassungen

26:24 ► Die Rolle der Regulatorik für Kryptowährungen

28:18 ► Auswirkungen von Bitcoin-ETFs auf den Markt

33:05 ► Anpassung der Metrik für den Bitcoin-Kurs

35:09 ► Das Grayscale-Phänomen und die Diversifizierung von Bitcoin-Beständen

39:52 ► Sparen in Bitcoin für Kinder und komplexe KYC-Prozesse



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 16. Mai 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.