Renditen ziehen an | Gewinnmitnahmen | American Air und Abercrombie im Fokus

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Wir sehen im frühen New Yorker Gewinnmitnahmen. Die Aktien der Fluggesellschaften leiden unter der Ertragswarnung von American Airlines. Die Kurse von American Auto Parts, BOX und Cava Group stehen nach den Zahlen ebenfalls unter Druck. Wie dem auch sei, fallen die Quartalszahlen einiger Einzelhändler robust aus. Abercrombie und Dicks Sporting schlagen die Ziele erheblich und heben die Aussichten an. Chewy übertrifft die Erwartungen ebenfalls, mit der Aktie rund 14% im Plus. Nach dem Closing stehen die Quartalszahlen von Salesforce, HP Inc. und von Okta im Fokus. Außerdem wird um 19h MEZ das Ergebnis der Auktion 7-jähriger US-Staatsanleihen gemeldet. Fällt die Nachfrage ebenso flau aus, wie bei der gestrigen Auktion von Staatsanleihen, könnten die Renditen auf breiter Front erneut anziehen.



00:00 Intro

00:25 Überblick

01:30 Wirtschaft | Renditen ziehen an

04:56 Einzelhandel (Abercrombie, Dick’s Sporting Goods u.a.)

07:25 Chewy | Advance Auto | CAVA | Equity Residential

08:45 American Air | United Air

12:03 ConocoPhillips | Ausblick (Salesforce u.a.)

14:26 Dell | Apple | CrowdStrike

16:35 First Solar | Lululemon | ULTA Beauty

17:17 China | Importzölle | Geopolitik

20:01 Impfstoffwerte | Vogelgrippe | Robinhood



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke