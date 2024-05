Dax-Widerstand: 18.500 18.700 Dax-Unterstützung: 18.400 18.220

Dax-Rückblick:

Der Dax stieg am gestrigen Nachmittag in die angesprochene Widerstandszone um "Bereich 18.520/30" und kam dort nicht mehr weiter, das Tageshoch lag knapp oberhalb dieser Zone.

Heute Vormittag setzt der Index dann in einem richtungslosen Handel leicht zurück.

Dax-Ausblick:

An den charttechnischen Voraussetzungen haben die vergangenen Handelsstunden wenig geändert - für eine größere Erholungsbewegung muss der Index über den Bereich 18.530 Punkte zurück per Stundenschluss.

Die höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus der Eurozone um 11 Uhr waren dafür schon einmal ein kleiner Dämpfer. Entscheidend werden aber die US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr, bis dahin ist eine fortgesetzte Seitwärtsbewegung im Bereich 18.470 bis 18.530 zu präferieren. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DQ0UYU von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 31.05.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.825 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ3GE8 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 31.05.2024), die K.o.-Schwelle bei 20.576 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.