Rückenwind von den US-Börsen und die Hoffnung auf eine erste Zinssenkung in der Eurozone haben dem Dax am ersten Handelstag im Juni Gewinne beschert. Der Leitindex stieg am Montag um 0,6 Prozent auf 18.608 Punkte, im Handelsverlauf kratzte er sogar an der runden Marke von 18.700 Punkten.

Der Sprung über seine 21-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist, gelang ihm aber letztlich nicht. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann 0,9 Prozent auf 26.963 Punkte.

Von Beginn an holten die europäischen Börsen eine späte Freitagsrally an den New Yorker Börsen nach. Dort profitierten zum Wochenstart die Tech-Werte an der Nasdaq von Neuigkeiten der Halbleiterkonzerne Nvidia und AMD zum Hype-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Die Anleger setzten am Montag außerdem darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Wochenverlauf erstmals die Zinsen senkt. "Ein Verzicht auf diesen Zinsschritt wäre eine herbe Enttäuschung für die Marktakteure und würde die Glaubwürdigkeit der Notenbank grundlegend beschädigen", schrieben die Experten der DZ Bank. Frische Konjunkturdaten widerlegten die These einer ersten Zinssenkung am Donnerstag nicht: Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone erreichte im Mai zwar den höchsten Stand seit 14 Monaten, blieb aber klar unter der wichtigen Wachstumsmarke von 50 Punkten.

FTI-Insolvenz beflügelt Tui-Aktie

Die Unternehmensnachricht des Tages kam zu Wochenbeginn aus der Reisebranche. Der Touristikkonzern FTI hat Insolvenz angemeldet. Das zeitigte auch Folgen an der Börse: Die Aktien von Konkurrent Tui zogen deutlich an und lagen zum Xetra-Schlusskurs von 6,80 Euro mehr als sieben Prozent über dem Schlusskurs des Vortags.

Von der FTI-Insolvenz könnte Tui mit zusätzlicher Nachfrage profitieren. Während FTI noch mit den Folgen der Corona-Krise kämpft und mitteilte, die Zeit bis zum Abschluss eines Investorenprozesses nicht mehr überbrücken zu können, haben die Hannoveraner die staatlichen Mittel mit frischem Geld zurückgezahlt.

In wenigen Tagen könnte es auch Gewissheit werden, dass Tui bald in den deutschen MDax-Index zurückkehrt, nachdem die Hauptnotiz des Reisekonzerns an die Frankfurter Börse zurückgekehrt ist. Am Mittwoch werden die nächsten Indexänderungen bekannt gegeben. Sie treten am Montag, dem 24. Juni, in Kraft.

Kurskapriolen bei Gamestop

Die Meme-Aktie GameStop machte ihrem Ruf am Montag wieder einmal Ehre: Die Aktien des Videospielhändlers sind nach oben geschnellt nach einem unter Spekulanten thematisierten Posting von Keith Gill. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere zeitweise über 42 Dollar und damit rund 80 Prozent mehr als zum US-Handelsschluss am Freitagabend bei 23,14 Dollar.

Im Handelsverlauf krachte der Kurs allerdings auch wieder extrem ein. Mit US-Börseneröffnung sackte der Anteilsschein sogar unter die Marke von 26 Dollar. Gill hatte dem Posting auf der Online-Plattform Reddit zufolge offenbar fünf Millionen Gamestop-Aktien für insgesamt 116 Millionen Dollar (rund 107 Millionen Euro) gekauft. Vor gut drei Jahren hatte Gill, der auch unter dem Namen "Roaring Kitty" bekannt ist, einen Gamestop-Hype ausgelöst und für heftige Kurskapriolen bei dem Videospielhändler gesorgt. (mit Material von dpa-AFX)