Der immer näher rückende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag hält den deutschen Aktienmarkt im Bann. Nach dem freundlichen Wochenauftakt ist am Dienstag im frühen Handel mit leichten Kursverlusten zu rechnen. Seit Wochen schon kann sich kein klarer Trend mehr durchsetzen.

Der Dax dürfte in der Handelsspanne der vergangenen Wochen verbleiben. Diese reicht von etwa 18.400 Punkten bis zum Rekordhoch von Mitte Mai bei knapp 18.900 Zählern. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax den Leitindex 0,3 Prozent niedriger auf 18.554 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls etwas tiefer indiziert.

Von der Wall Street fehlt nach dem fulminanten Abschluss der Vorwoche frischer Schwung. Nach dem europäischen Handelsende tat sich hier per saldo nur noch wenig. Je näher die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag rückt, desto spürbarer dürfte die Kaufzurückhaltung sein. Ökonomen rechnen mit einer ersten Leitzinssenkung.

USA: wenig Schwung

Die US-Börsen haben zu Beginn des neuen Monats eine klare Richtung vermissen lassen. Der zeitweise deutlich schwächere Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von nur 0,30 Prozent auf 38.571 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 konnte in der zweiten Hälfte der Handelszeit Boden gut machen - am Ende stand ein Gewinn von 0,11 Prozent auf 5.283 Punkte.

Noch besser hielt sich der Nasdaq 100: Er legte um 0,35 Prozent auf 18 600,97 Zähler zu. Den von Technologietiteln geprägte Auswahlindex stützten positiv aufgenommenen Äußerungen zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz.

Asiens Börsen zeigen sich uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge aber in engen Grenzen. Bereits an den US-Märkten am Vorabend hatte der Schwung gefehlt. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Gewinnen kurz vor dem Handelsende um 0,1 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index hingegen um 0,2 Prozent nach oben. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel 0,4 Prozent.

Aktien- & Anleiheindizes gestern

Index Stand (in Punkten) Veränderung (in Prozent) Dax 18.608 +0,6 EuroStoxx 50 5.004 +0,4 Stoxx50 Europe 4.499 +0,2 Dow Jones 38.571 -0,3 S&P 500 5.283 +0,1 Nasdaq 100 18.601 +0,4 Bund-Future 129,91 -0,02

Devisen gestern

Währungspaar Kurs Veränderung (in Prozent) Euro in Dollar 1,091 +0,05 Dollar in Yen 156,24 +0,10 Euro in Yen 170,46 +0,16

Rohöl gestern

Sorte Preis (in Dollar je Barrel) Veränderung (in Dollar) Brent 77,77 -0,59 WTI 73,56 -0,66

Umstufungen von Aktien

BERNSTEIN STARTET CONTINENTAL MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 54 EUR

CITIGROUP SENKT ALLIANZ SE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 283 (272,80) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 87 (75) EUR - 'OVERWEIGHT'

UBS HEBT FREENET AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 29 (25) EUR

WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 52,50 (55,00) EUR - 'OUTPERFORM'

WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 27,00 (26,50) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ALFEN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 40 (54) EUR

BERNSTEIN STARTET MICHELIN MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 43 EUR

BERNSTEIN STARTET PIRELLI MIT 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 6,20 EUR

UBS SENKT ZIEL FÜR DOCMORRIS AUF 29 (31,90) CHF - 'SELL'-

Termine Unternehmen

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung in Dortmund

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin

10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung in Hamburg

10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammlung in Frankfurt

11:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung in Regensburg

14:45 DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) - Global Keynote mit CEO Klein

16:45 DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) - Analysten/Medien-Q&A mit CEO Klein und weiteren Vorständen

17:00 USA: General Motors, Hauptversammlung

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 5/24

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/24

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/24

(mit Material von dpa-AFX)