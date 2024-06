Dax-Widerstand: 18.530 18.700 Dax-Unterstützung: 18.362 18.220

Dax-Rückblick:

Der Dax fiel gestern Mittag kurzzeitig unter die wichtige Unterstützung um 18.400 Punkte, es gab allerdings kein Follow-Through auf der Unterseite, noch am frühen Nachmittag wurde das Gros der anfänglichen Kursverluste wieder egalisiert. Die drohende Verkaufswelle wurde damit zunächst abgewendet.

Heute Vormittag versucht sich der Index nach einer positiven Eröffnung inklusive Aufwärtskurslücke oberhalb der 18.500-Punkte-Marke zu etablieren.

Dax-Ausblick:

Der Index ist heute Vormittag erneut am "alten" Horizontalwiderstand im Bereich um 18.530 Punkte (rot im Chart unten) angelangt. So lange dieses Level nicht nachhaltig überwunden werden kann ist zunächst eine Konsolidierung und eine entsprechende Seitwärtsbewegung denkbar im Vorfeld des morgen anstehenden EZB-Entscheids.

Gelingt ein Anstieg per Stundenschluss über 18.530 Punkte wäre der Weg frei für eine neue größere Kaufwelle in Richtung des bisherigen Wochenhochs knapp unterhalb der 18.700er Marke. Neue Verkaufssignale entstehen erst bei einem Rutsch unter das gestrige Tagestief.

Quelle: Tradingview

