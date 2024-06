Die meistgehandelten Produkte: Anleger:innen bearisch beim Gold

Am Tag vor der erwarteten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) herrscht bei den Anlegerinnen und Anlegern Optimismus. Der deutsche Aktienmarkt profitiert von positiven Vorgaben aus den USA: An der Wall Street hatten die Kurse am Vorabend nach Handelsschluss in Europa zugelegt.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren Produkte auf Gold, DAX®, Silber und dem Währungspaar EUR/JPY. Der Goldpreis zog am Dienstag einige Verkäufer an und fiel in den Bereich von $2.316-2.315, wodurch er sich dem Mehrwochentief vom Vortag weiter annäherte. Diese Entwicklung war auf eine leichte Stärkung des US-Dollars zurückzuführen. Trader:innen sicherten sich ebenfalls gegen fallende Kurse ab und fragten K.o.-Short Produkte nach. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute überwiegend Technologiewerte hoch im Kurs. Die Amazon-Aktie hat sich langfristig hervorragend entwickelt. In den letzten zehn Jahren bis zum 31. Mai ist der Kurs des E-Commerce- und Cloud-Computing-Giganten um 1.030% gestiegen. Anleger:innen investieren beim Top Performer in Call-Optionsscheine. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen gehören heute Long-Produkte auf den NASDAQ 100, DAX®, TUI, Alphabet und die Deutsche Börse. Im Laufe des Tages stehen die Beschäftigungszahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP auf dem Programm, die einen Hinweis auf die offiziellen Zahlen am Freitag geben könnten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Gold Put HD63ZC 2,35 2330,37 USD 2354,021928 USD 99,76 Open End DAX® Call HD3DLP 2,86 18513,00 Punkte 18248,991248 Punkte 64,84 Open End Silber Call HW0MVP 8,02 29,43 USD 20,725065 USD 3,34 Open End DAX® Put HD186M 11,6 18519,40 Punkte 19663,394056 Punkte 15,42 Open End EUR/JPY Put HD0Q33 1,25 169,75 JPY 171,77773 JPY 48,9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2024; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Amazon.com Call HD4LL0 3,36 179,31 USD 190,00 USD 4,94 17.06.2026 Apple Inc. Call HD403C 0,26 194,37 USD 250,00 USD 72,99 19.03.2025 NVIDIA Corp. Call HD0H9U 27,82 1164,22 USD 1060,00 USD 3,86 18.06.2025 DAX® Call HD4PJ2 2,76 18508,50 Punkte 18300,00 Punkte 73,43 11.06.2024 Fresenius SE & Co. KGaA Put HC9C1W 1,83 29,41 EUR 30,00 EUR 15,35 18.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2024; 10:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NASDAQ 100 Long HD321S 1,33 18654,84 17912,738751 Punkte 25 Open End DAX® Long HC8E7T 4,4 18489,50 17672,726568 Punkte 25 Open End TUI AG Long HC9K75 11,33 7,13 5,52932 EUR 5 Open End Alphabet Class C Long HD2RWY 16,39 175,135 116,789607 USD 3 Open End Deutsche Börse AG Long HB9HGJ 10,01 187,03 93,029854 EUR 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2024; 10:20 Uhr;

